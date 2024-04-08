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日本市民收拾家时发现疑似哑弹
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2024-04-08 17:52:11
中评社北京4月8日电／据海外网报导，据日本富士电视台4月7日报导，近日，北海道三笠市一名市民将一枚疑似哑弹的物体带进市政府，引发政府工作人员和当地居民紧急疏散。
5日中午，一名市民来到三笠市市政府办事窗口，称在家中收拾时，发现了一枚疑似炮弹的物体，并将该物体递了进来。警方称，这枚炮弹或为哑弹，圆筒状，长15厘米，直径5厘米。
警方当时判断有爆炸危险，立即组织政府工作人员、来市政府办事和周边居住的民众疏散，并紧急申请自卫队出动，引发一时骚乱。
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