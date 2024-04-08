中评镜头：卢秀燕与模范生合影姿势有创意

台中市长卢秀燕与模范生合影，并比出各种有创意的姿势。（中评社 方敬为摄） 中评社台中4月8日电（记者 方敬为）台中市政府教育局 8日举办“台中市中等以上学校模范生与市长合影”活动，由国民党台中市长卢秀燕与台中市国高中职及附设进修部、国小补校共5225名模范生一同合影留念。卢秀燕除了鼓励模范生，也特别允诺学生们想摆什么姿势，她一切配合。各种大小爱心、创意手势、脸上开花等，卢秀燕都有求必应，与学生互动相当热络。



台中市政府育局8日在台湾体育运动大学举办模范生与市长合影活动，卢秀燕全力配合学生们，摆出各种创意姿势合影，展现亲民的一面。包括脸颊爱心、脸上开出小花、向前行、英文字、航向远方等，后里国中还用手指比出“后”字，和平国中也用手指比出泰雅族图腾，气氛热闹欢乐。



卢秀燕表示，能够入选各校模范学生的同学都是品学兼优，非常值得肯定，给所有模范生们按个赞！获选模范生最大功劳就是各位自己，因为自己的努力、表现良好，才获得模范生殊荣，祝福模范生百尺竿头更进一步。



教育局指出，今年模范生中，除了一般学龄同学，另有170位就读国中小补校的银发乐龄族及新住民，展现了“活到老、学到老”的终身学习精神，新住民们透过在补校的学习，进一步融入台湾，获选为模范生相当不容易。