【
大
中
小
】 【
打 印
】
美波音飞机发生故障：发动机外壳像纸张撕裂
http://www.CRNTT.com
2024-04-08 17:51:32
中评社北京4月8日电／据海外网报导，美国波音飞机又发生故障。据美国《纽约邮报》新闻网站报导，当地时间4月7日，美国西南航空一架飞往休斯敦的波音737－800飞机发生故障，一名乘客目睹发动机外壳疑似在飞行时撕裂。
美媒曝光的视频画面可见，金属发动机的外壳像纸张一样撕开，在风中疯狂摇曳。美国联邦航空管理局在一份声明中称，飞机的发动机整流罩发生部分脱落。
西南航空发言人表示，飞机在起飞发生故障后已安全着陆，机上乘客则乘坐另一架飞机飞往休斯敦。美国联邦航空管理局正展开调查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相关新闻：
美国零售店现倒闭潮
(2024-04-08 16:47:39)
美国俄亥俄州总统选举选票上恐无拜登名字
(2024-04-08 12:35:53)
胡塞武装称多次袭击英国以色列商船和美国军舰
(2024-04-08 10:56:51)
日媒：日美拟就联合研发武器装备加强合作
(2024-04-08 10:42:56)
西媒：阿根廷将与美建造联合海军基地
(2024-04-08 10:07:15)
菲美日澳今将在南海举行首次全面海上军演
(2024-04-07 10:35:44)
日媒：美国研发高超音速武器进展缓慢
(2024-04-06 12:51:45)
中美举行海上军事安全磋商机制工作小组会议
(2024-04-06 12:49:15)
外媒：担心伊朗发动袭击，美国“高度戒备”
(2024-04-06 12:46:19)
美国国家安全战略视域下的外空新方略
(2024-04-05 13:33:29)