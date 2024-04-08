美波音飞机发生故障：发动机外壳像纸张撕裂

中评社北京4月8日电／据海外网报导，美国波音飞机又发生故障。据美国《纽约邮报》新闻网站报导，当地时间4月7日，美国西南航空一架飞往休斯敦的波音737－800飞机发生故障，一名乘客目睹发动机外壳疑似在飞行时撕裂。



美媒曝光的视频画面可见，金属发动机的外壳像纸张一样撕开，在风中疯狂摇曳。美国联邦航空管理局在一份声明中称，飞机的发动机整流罩发生部分脱落。



西南航空发言人表示，飞机在起飞发生故障后已安全着陆，机上乘客则乘坐另一架飞机飞往休斯敦。美国联邦航空管理局正展开调查。