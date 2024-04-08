“为不同文化交流对话搭建桥梁”

中评社北京4月8日电／据人民日报报导，巴赫的大提琴奏鸣曲舒缓悠扬，《新赛马》呈现广阔草原上的骏马奔腾……法国巴黎中国文化中心日前奏响了“春之旋律”。



“春之旋律”系列音乐会创办于2003年3月，是巴黎中国文化中心的品牌活动，旨在用音乐讲述中国故事、促进中欧文化交流。在今年的音乐会上，比利时钢琴家尚·马龙和中国旅法二胡演奏家果敢共同演奏了《黎明的编钟声》。尚·马龙在2020年创作了这一作品，相关视频赢得不少中国观众的喜爱。



“音乐是全球共通的语言，它能跨越万里，为人们带来温暖和力量。我希望通过音乐创造更多文化沟通的机会。”尚·马龙对记者表示，他对中国少数民族音乐情有独钟，曾从中国侗族、苗族等不同民族风格的音乐中寻找创作灵感，并在专辑中对侗族音乐元素进行了精彩呈现。他曾荣获“贵州旅游文化大使”的称号。近期，他还计划访问中国，与侗族音乐家共同录制节目。



在音乐会尾声，演奏家们用钢琴、二胡、大提琴即兴合奏了一曲爵士乐，新颖的“混搭”效果引发现场观众热烈反响。“我希望通过二胡等中国民族乐器与西方乐器展开对话，让中国传统民乐走向更广阔的舞台。”果敢表示。多年来，他尝试将二胡与爵士、摇滚、电子等西方音乐流派融合，曾前往100多个国家和地区演出。



2024年是中法建交60周年、中法文化旅游年，形式多样的文化交流活动正在巴黎中国文化中心上演。近日，一场以“水墨交融·意向乾坤”为主题的中法艺术对话作品展拉开帷幕。展览展示了中国当代国画名家崔振宽的作品与法国艺术家贝汉夫妇的玻璃雕塑艺术作品。前者在中国传统书法和水墨画的基础上，借鉴吸收西方印象派和现代主义绘画技巧；后者则融合了东方书法的元素，通过切割和熔合等工艺，呈现出亦柔亦刚的视觉效果。



当地市民马布退休前是一名舞蹈演员，他被这一独具特色的展览吸引而来。他对记者表示，法中两国艺术家用不同的艺术形式表达了相似的主题，他在观展过程中收获了许多惊喜。“类似的展览很有意义，它为不同文化交流对话搭建桥梁。”

