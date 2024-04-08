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财政部下达水利救灾资金1.74亿元
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2024-04-08 17:50:37
中评社北京4月8日电／据央视新闻报导，财政部日前会同水利部下达中央财政水利救灾资金1.74亿元，支持云南、四川受灾地区做好抗旱救灾等相关工作，重点用于开展水利调水运水、增打机井、兴建抗旱救灾所需水源等，保障群众饮水安全和农业灌溉用水需求，为助力春耕备耕、促进夏粮生产提供有力支撑。
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