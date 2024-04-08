4月10日将迎“龙年龙月龙日龙时”

中评社北京4月8日电／据央视新闻报导，10日7时至9时将迎来本年度首个“龙年龙月龙日龙时”。今年共会出现3次“龙年龙月龙日龙时”，这是使用传统干支和生肖纪法来标记年、月、日、时形成的有趣现象。



中国科学院紫金山天文台科普主管王科超介绍，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸为十天干，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥为十二地支，它们排列成60个干支组合：甲子、乙丑……癸亥，以此记录年序与日序，如此循环往复。



我国农历至今仍沿用干支纪年、纪日，农历年按干支纪法和生肖纪法命名，比如今年为甲辰龙年；农历日按数序纪法和干支纪法命名。王科超说，现在的农历以朔望月作为划分月份的标准，用数字来定月序，但在2000多年前，古人已采用十二地支来标记月份，并以冬至节气所在的农历十一月为子月，十二月为丑月，正月为寅月……以此类推，并配合天干使用。按照这种干支纪法，今年的正月十五也可称为：甲辰年丙寅月戊午日。



我国古代同样也用干支纪时，即将一昼夜分为十二时辰，以十二地支循环纪时。对应到一天的24小时，两个小时为一个时辰，子时为23时至1时，丑时是1时至3时……亥时对应21时至23时。



“我国古人又以十二生肖对应各个地支，今年为甲辰龙年，所谓龙月、龙日、龙时即为辰月、辰日、辰时。”王科超说，2024甲辰龙年的龙月里有3个龙日，因此将出现3个“龙年龙月龙日龙时”，分别在4月10日、4月22日和5月4日的7时至9时。