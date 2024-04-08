进入杨柳飞絮期，如何科学防护？

中评社北京4月8日电／据央视网报导，据“北京市疾病预防控制中心”公众号消息，“东风吹雨小寒生，杨柳飞花乱晚晴”。春风又至，今年的飞絮季也来了。



北京市园林绿化局和北京市气象局联合发布了2024年北京杨柳飞絮始期预报。中心城区和南部城区将于4月7日至10日进入飞絮期。城区东北部和西北部稍晚，于4月8日至11日开始飞絮。



杨花不是花，柳絮亦非絮，它们是杨柳的蒴果开裂后释放出来的种子以及种子上的附属毛（絮状物）所组成的混合体，杨柳飞絮实则是杨柳母树利用风进行种子传播的过程。



正是这些絮状物给人们带来了很大的麻烦，可引起部分敏感人群过敏。人体接触杨柳花粉和细小飞絮后，会引起过敏反应，主要症状包括眼部瘙痒、红肿、流泪等；呼吸道表现为清水样鼻涕、鼻塞、频繁打喷嚏、喉咙瘙痒、咳嗽等，严重时还可能出现气喘、哮喘等；皮肤上也可能出现乾燥、红肿、瘙痒、风团等过敏症状。



如何对抗飞絮？



01 好汉不吃眼前亏，惹不起，咱躲



和其它过敏一样，敏感人群最好脱离过敏原，白天尽可能待在室内。飞絮会持续半个月到一个月，一般中午最多，敏感人群尽量避开这个时间段外出，即便要做户外活动，也要在杨柳絮比较少的时候，比如早晨、夜晚，降雨后会大幅度缓解。



室内通风要关好纱窗，注意室内卫生，湿式清扫，必要时开启空气净化器。



02 躲不了，咱防

