琴澳一体化再上新台阶

中评社北京4月8日电／据经济日报报导， 粤澳共商共建共管共享体制机制运作顺畅，“四新”产业培育高质量发展新动能，封关运行开启融合发展新篇章，越来越多澳门居民来合作区安居乐业……横琴粤澳深度合作区琴澳一体化进程再上台阶，经济社会建设成果显着，新家园展现出强劲的融合动力。



初心如磐，继往开来。横琴已由一个蕉林绿野、农庄寥落的边陲海岛蜕变成开发热岛、开放前沿，为澳门产业多元发展创造条件的初心始终如一。截至去年底，合作区实有澳门投资企业达5952家，同比增长11.8%；在合作区就业居住的澳门居民数量达1.15万人，同比增长超70%，其中在合作区就业的澳门居民达5290人，同比增长近3倍。



封关运行稳健顺畅



3月1日，横琴粤澳深度合作区正式实施分线管理封关运行。在合作区智慧口岸公共服务平台运营指挥中心内，大屏幕实时监测“二线”通道运行情况——闸口起落间，一辆辆客货车有序出区。



“顺利实施分线管理封关运行，是落实促进澳门经济适度多元发展初心使命、实现合作区建设总体方案2024年第一阶段发展目标的关键性举措，也是合作区实施高水平制度型开放的重大探索。”中山大学区域开放与合作研究院院长、中山大学港澳珠江三角洲研究中心教授毛艶华表示。围绕多个桥隧与轨道交通工程，包括去年内建成通车的十字门隧道、横琴隧道和今年2月实现一期、二期全线贯通运营的珠机城际铁路等，合作区布设了多个“二线”通道海关作业场所。



条条大道通横琴。除了已有的“二线”通道，面积约106平方公里的合作区，还有杧洲隧道和澳门轻轨延伸横琴线等多个基础设施“硬联通”项目在抓紧施工建设。



去年12月印发的《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》提出，要优化总体发展格局，延续一衣带水的历史脉络，向东连接澳门并经港珠澳大桥对接香港，向西经金海大桥联动珠江西岸地区，并串联横琴口岸、澳门大学、横琴码头、金融岛等多个环澳核心空间。毛艶华认为，以桥隧、轨道交通为代表的硬联通是融合发展的基础，但在推动琴澳一体化的过程中，深化互联互通的关键，是规则衔接、机制对接的软联通和人与人的心联通。

