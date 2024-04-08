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全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证颁发
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2024-04-08 18:03:29
中评社北京4月8日电／据央视新闻报导，4月7日，中国民航局在广东广州正式颁发首张无人驾驶载人航空器生产许可证，这是全球电动垂直起降飞行器行业内首张生产许可证。
eVTOL，也就是电动垂直起降飞行器，是指电动化、不依赖机场跑道、能够垂直起降的飞行器，也被称为“空中的士”，是低空经济的核心场景之一。取得生产许可证后，“空中的士”将实现更大规模交付，向全球市场输出更多“中国造”。
今年全国两会期间，低空经济首次被写入《政府工作报告》。当前，粤港澳大湾区已经形成完整的无人驾驶航空器供应链。
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