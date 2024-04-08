陈玉珍埋怨有理？介文汲：韩国瑜要反省

介文汲。（中评社 资料照） 中评社台中4月8日电／中国国民党籍“立法院长”韩国瑜近日传出因没有加入蓝委群组，导致国民党“立委”陈玉珍不满。对此，前驻纽西兰代表介文汲指出，会有这种消息出现，韩国瑜应该小心、要好好反省一下，他并点出韩“没有制止反质询、插话”等缺失。



根据《中时新闻网》报导，陈玉珍3月21日曾要求党团三长建议韩国瑜加入国民党“立委”群组，或指派核心幕僚与党团沟通，报导并指陈玉珍还点名“立法院”秘书长周万来，指周在对蓝营法案提出评论前，未事先参考蓝委主张，也提到陈玉珍认为韩国瑜和周万来不该用公正、中立这类词语来骗人，此番话也获得国民党“立委”徐巧芯等人支持。但徐巧芯已澄清群组只是在讨论问题，王鸿薇也称是很久以前之事，不觉得陈玉珍有针对韩或周万来；陈玉珍本人则尚未回应。



介文汲今接受《中天新闻》访问时表示，韩国瑜的角色应该好好调整一下，虽然韩很中立，但还是该站在“立法院”的立场，维持“立法院”的尊严。介文汲举例，“行政院长”陈建仁在被质询时态度嚣张，甚至还反质询，对“立委”出言不逊，但他多次看下来，韩国瑜似乎没有采取制止行动、站在“立法院”的角度讲话，这是一个很大的失败。



再来，日前朝野党团协商时，民进党“立院”党团总召柯建铭在民众党“立院”党团总召黄国昌讲话时不断插嘴，导致黄被激怒离席，但当时，韩国瑜没有制止柯建铭的行为。介文汲直言，韩国瑜是国民党团选出来的“立法院长”，应瞭解到参加党团活动是天经地义，今天陈玉珍传出有怨言，韩应该要小心，因为上任才两个多月，就已传出有这样抱怨了，因此他建议，韩应该要好好反省一下。