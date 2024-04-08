美国调查中国电动汽车？工业和信息化部回应

中评社北京4月8日电／据央视新闻：近期，美国政府以威胁国家安全为名，宣布将调查中国制造的电动汽车，同时欧盟发布条例，要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记。对此，工业和信息化部相关负责人表示，部分国家和地区在缺乏充分证据支持情况下，执意推进实施对我国电动汽车贸易限制举措，既不符合 WTO国际贸易规则，也将严重扰乱全球汽车产业链供应链，损害全球消费者利益。这既不利于全球汽车产业发展，也将迟滞自身电动化转型进程。



工业和信息化部表示，发展新能源汽车是世界各国推动经济社会绿色低碳转型的必然选择。近年来，我国坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，顺应产业变革趋势，统筹推进技术创新、推广应用和基础设施建设，培育了最大的新能源汽车消费群体，有力推动技术进步和产业生态建设，向国际社会供应了性价比高、品类丰富、质量可靠的新能源汽车原材料、零部件和整车产品，为全球新能源汽车产业发展提供了实践经验、注入了强劲动力。



汽车产业是典型的全球化产业，其健康发展离不开全球产业链的分工合作。工业和信息化部将进一步加强新能源汽车领域高水平开放合作，让科技创新成果更好惠及世界各国人民。



一是促进标准法规协同。加快国内外新能源汽车领域标准法规对接，加强与相关国家和地区低碳发展合作，推动形成互相认可的碳排放、碳足迹核算规则，为全球技术应用、产品推广创造良好环境。



二是完善服务支撑体系。加强政策引导，支持企业因地制宜加快海外发展。发挥中国汽车企业国际化发展创新联盟作用，健全政策咨询、产品认证、合规培训等支撑体系，提高国际化经营能力。健全国际物流体系，加强铁路、海运等运输服务保障。



三是优化贸易发展环境。坚持国际化创新、全球化发展，维护多边贸易体制，充分发挥多双边机制作用，推动构建公正、合理、透明的国际贸易规则。