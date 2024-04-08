苗栗市长补选　萧美琴、韩国瑜相继辅选

韩国瑜11日晚将到苗栗为余文忠站台。（中评社 资料照） 中评社苗栗4月8日电（记者 卢诚辉）苗栗市长补选将在本周六13日投票，候选人包括中国国民党苗栗县议员余文忠、民进党苗栗县议员徐筱菁、无党籍林志豪等3人。这场补选是因国民党前苗栗市长邱镇军当选“立委”而空出的职缺，蓝军有输不得的压力，绿军则是面子之争，萧美琴8日特别到苗栗为徐筱菁辅选，展现女力团结气势，而余文忠也将在11日找来“立法院长”韩国瑜站台，蓝绿PK意味浓厚。



苗栗市长补选8日举办唯一一场公办政见会，余文忠提出“再生北苗”、“活化中苗”与“更新南苗”的10大愿景计划，誓言将苗栗市打造成行政新都心。徐筱菁推出“青年创生”、“安心育儿”与“长者无忧”的“6大面向”政见；林志豪强调要落实“5个友善”、“6个智慧”与“人本苗栗”等3大愿景，并强调会加码补助12岁以下儿童少年就医挂号费、家庭电费与长辈每月计程车补助费用。



苗栗市长补选不仅是2024大选的延长赛，也被外界视为是赖清德520就职前的指标战役，更是2026年苗栗县长选举的前哨战，对接棒参选的余文忠来说有输不得的压力，连任两届国民党苗栗县议员的余文忠从国民党内初选胜出后，各处悬挂的竞选看板与旗帜都与无党籍苗栗县长锺东锦合体，并强调已获得苗栗市28名里长的全数支持与推荐，力求保住国民党苗栗市长补选这一席。



余文忠虽然胜券在握，但也丝毫不敢大意，3月7日登记参选时就找来国民党副主席连胜文陪同造势，3月16日举办首场造势晚会时也找来国民党主席朱立伦辅选，本周四4月11日晚间更将找来“立法院长”韩国瑜站台，积极造势，希望能冲高投票率，大赢对手。



同样已连任两届苗栗县议员的徐筱菁，曾当选苗栗市民代表，在苗栗市有知名度与能见度，但苗栗向来是蓝营的大票仓，2024“立委”选举，绿营曾玟学光是在苗栗市就大输给蓝营邱镇军1万多票，可见苗栗市更是蓝上加蓝。



徐筱菁面对艰困选区，却丝毫不气馁，3月30日竞选总部成立，也找来“行政院副院长”郑文灿站台，4月8日则找来萧美琴辅选。距离选战只剩最后5天，赖清德是否会到苗栗为徐站台也备受关注，因为2024大选，赖在苗栗市的得票率敬陪末座，绿营2席“立委”也都惨败，因此苗栗市长补选这一战对绿营来说似乎已无关胜负，而是面子之争，希望绿营多少能扳回一些选票，为日后地方选举与大选储备更多能量。