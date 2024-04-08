】 【打 印】 
【 第1页 第2页 】 
吴成典任“立法院”荣誉顾问　大赞韩国瑜
http://www.CRNTT.com   2024-04-08 18:40:59


吴成典在脸书发文秀出“立法院”荣誉顾问的聘书。（照：吴成典脸书）
　　中评社台中4月8日电／新党党主席吴成典今天在脸书发文写着：“韩国瑜院长没有忘记我们！”，并秀出“立法院长”韩国瑜聘请他担任“立法院”荣誉顾问的聘书及顾问证。

　　网友纷纷上网留言表示太棒了。

　　吴成典荣誉顾问一职的任期，是从2024年2月1日至2028年1月31日止。
 


【 第1页 第2页 】　


扫描二维码访问中评网移动版 】 【打 印扫描二维码访问中评社微信  

 相关新闻：