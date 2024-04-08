吴成典任“立法院”荣誉顾问　大赞韩国瑜

吴成典在脸书发文秀出“立法院”荣誉顾问的聘书。（照：吴成典脸书） 中评社台中4月8日电／新党党主席吴成典今天在脸书发文写着：“韩国瑜院长没有忘记我们！”，并秀出“立法院长”韩国瑜聘请他担任“立法院”荣誉顾问的聘书及顾问证。



网友纷纷上网留言表示太棒了。



吴成典荣誉顾问一职的任期，是从2024年2月1日至2028年1月31日止。

