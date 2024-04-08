硅盾？台积电将在美生产最先进2奈米晶片

台积电。（中评社 资料照） 中评社台北4月8日电／美国商务部8日宣布，将提供台积电66亿美元的补助以及多达50亿美元的低利贷款，用于兴建亚利桑那州的先进半导体厂。



台积电将在亚利桑那的第二座晶圆厂，生产全球最先进的2奈米晶片，预计2028年开始生产。



台积电日本熊本厂2月24日开幕时，“立委”担忧全球拉拢台积电，台积电一直外移，可能让台湾引以为傲的“硅盾”地位不保？对此，“国发会主委”龚明鑫日前表示，台积电不是外移，是海内外同步扩厂，且在台湾扩厂的幅度更大，2奈米、1.4奈米先进制程都会留在台湾。但美方随即宣布台积电将在亚利桑那的第二座晶圆厂生产全球最先进的2奈米晶片。



美国商务部表示，台积电同意扩大规划中的投资额，再加码250亿美元，总额攀抵650亿美元，2030年前将在亚利桑那兴建第三座晶圆厂。



台积电将在亚利桑那的第二座晶圆厂，生产全球最先进的2奈米晶片，预计2028年开始生产。



商务部说，650亿美元的投资额，是美国史上对全新项目的最大外商直接投资，预计将创造6，000个直接制造业工作，和2万个建筑工作机会。商务部说，14家台积电直接供应商，也计划在美国建造或扩建工厂。



商务部长雷蒙多说：“这些晶片是人工智慧（AI）的骨干，也是支撑经济的必要零件。”



此外，日本首相岸田文雄6日前往台积电熊本厂（JASM）参访，会晤台积电总裁魏哲家。日媒报导，台积电方面表明，计划在日本熊本县兴建的第二工厂，将跟第一工厂一样位于菊阳町。台积电位于日本的第二工厂预计2024年底动工、2027年底开始量产。

