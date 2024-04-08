选举在即　美国国会山上演“退群潮”

中评社北京4月8日电／今年11月，美国将举行包括国会议员选举在内的多项选举活动，然而近期却有多名议员在选举来临之际选择辞职，或表示不会竞选连任。据美国广播公司统计，美国本届国会迄今已有48名众议员离职或宣布将离职，占众议员总数的11%。不少选择“走人”的议员都将离职原因归咎于民主、共和两党之间的恶斗和各自政党的内斗。



新华社报导，此前宣布辞去科罗拉多州国会众议员职务的共和党人肯·巴克在解释辞职原因时说，这届国会自成立以来，就充斥着弹劾等各种争斗，议员们仅关注一些传递政治信号而毫无实质用处的议案。“这是我在国会9年零3个月以来最糟糕的一年。在与前议员们交谈后，（我认为）这是国会近40至50年来最糟糕的一年。”



美国《丹佛邮报》说，这将是超过40年来首次在美国国会众议院中没有代表科罗拉多州的众议员。



印第安纳州共和党籍联邦众议员格雷格·彭斯今年初宣布将在11月大选后退休。他表示对众议院在2023年“一事无成”感到失望。他还说，共和党内斗是促使其选择离开的主要因素之一。



美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特在接受新华社记者采访时说，议员们对缺乏政策进展、政治两极分化感到沮丧，觉得自己“成就甚微”。美国马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐表示，政治观点的两极分化已使国会两院成了“令人不愉快的工作场所”。



从枪支管控到非法移民，美国两党在诸多议题上相互攻击掣肘，导致各种社会问题长期得不到解决、愈演愈烈。前白宫办公厅主任赖因斯·普里伯斯称，在美国政治中，“分裂”就能带来好处，两党内观点极端的人更“吃香”。

