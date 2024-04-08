日企设备老化　G7中排名倒数第2

中评社香港4月8日电／日经中文网报导，在日本，解决工厂设备和软体等“老化”问题，从而提高企业生产力的重要性日益突出。根据日本内阁府数据，用于衡量设备新旧程度的“平均年龄”这一指标，日本在2019年为 11.8年，设备老化程度在G7（七国集团）中排名第二。可以说，设备更新已成为日本的一大课题。



日本内阁府调查了设备使用的“平均年龄”。最长的是意大利的13.3年，其次就是日本。最短的是美国的9.7年。



作为日本京浜工业地带象征的高炉火焰已经熄灭（日本JFE钢铁东日本制铁所京浜地区）



日本在泡沫经济崩溃的1991年时，上述的“平均年龄”这一指标为7.9年，是G7中最短的。导致设备老朽化的原因是，通过新增借款来进行设备投资的形式不断呈抑制倾向。



日本企业无法积极进行投资设备的情况，也反映在日本财务省公布的设备投资动向（由法人企业统计基础上计算得出）上。



日本大企业拥有的资产中，包含工厂机器和店铺在内，设备的占比在过去20年中减少了一半。除工厂机器等之外，软体等无形资产也作为设备计算，股票和土地则不包括在内。



资本金超过10亿日元（约合人民币4858万元）的大企业的资产中的设备占比，最新数据（2023年10至12月期）显示为13.9%，只有峰值时期（1999年4至6月期的27.6%）的一半。



SMBC日兴证券的宫前耕也解释说，“虽然企业也正在积极对日本国内进行投资，但如果考虑到以盈利为目的，与人口正在减少的日本相比，预期需求将增长的海外投资更容易得到重视”。



根据日本政策投资银行的调查，日本大型制造企业在2023年度计划的设备投资中，26.5%是以设备的维护和更新为目的。1990年度为9.4%，2000年度为14.8%，更新投资的比例增加了。



电炉制造商TTK（东京铁钢）在2023至2025年的中期经营计划中，预计将进行200亿日元（约合人民币9.69亿元）的设备投资。其中137亿日元是用于维持目前供应体系而进行的设备更新投资。



根据日本内阁府的数据，日本劳动者的人均设备量在2019年为22.5万美元，在G7中排最低。



日本因受少子高龄化影响，在计算比率时的分母，即劳动者人口的增长乏力，但（作为分子的）设备的减少更为严重。



近期，日本受到材料价格上涨和建筑行业的人工成本增加，使得企业即使进行了投资计划，也很难按计划实施。同时存在因人手不足而导致工程滞后的情况出现。



日本经历了长期的通货紧缩，物价和工资难以上涨，但在过去几年中出现了上涨的迹象。是否能将企业累积的留存收益和现金存款用于投资，凭藉最新的设备来提高生产力，将是把握增长的关键。