以色列稱準備“幫”黎巴嫩解除真主黨武裝

中評社北京8月26日電／據新華社報導，以色列總理府25日發表聲明說，以方隨時準備支持黎巴嫩政府解除黎真主黨武裝的努力。真主黨當天重申，拒絕放下武器，將繼續抵抗以色列。



以方聲明稱，黎巴嫩內閣近期批准在今年年底前解除黎真主黨武裝是一個“重大決定”。鑒於這一重要進展，以色列隨時準備支持黎巴嫩解除真主黨武裝的努力，願與黎方共同努力為兩國創造更安全、穩定的未來。



聲明稱，如果黎巴嫩軍方採取必要措施執行解除真主黨武裝的計劃，以方將採取“互惠舉措”，包括與美國主導的安全機制協調，分階段減少以色列國防軍在黎巴嫩的軍事存在。



真主黨領導人卡西姆當天在真主黨旗下燈塔電視台發表講話，重申拒絕解除武裝，強調真主黨的武器仍是維護黎巴嫩主權和國防的關鍵。他強調，“黎巴嫩問題的根源在於以色列在美國支持下的侵略”，當務之急是結束以色列侵略，敦促其全面撤軍並釋放黎方被扣押人員，推進恢復黎國家主權和重建。黎軍方應當加強武裝並承擔責任，真主黨等“抵抗力量”可發揮支援作用。



黎總理納瓦夫·薩拉姆本月5日宣布，黎政府責成軍方制訂方案，在年底前確保將所有武器收歸國家管控。黎內閣7日召開會議，批准一項美國提供的停火與重建方案，內容包括解除真主黨武裝等。據以色列媒體報導，美國敘利亞問題特使巴拉克上周訪問黎首都貝魯特時說，鑒於黎方決定解除真主黨武裝，以方應遵守去年11月達成的停火協議。