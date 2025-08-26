英國南部一直升機墜毀致3死1傷

中評社北京8月26日電／據新華社報導，英國警方25日說，一架直升機當天上午在英國南部懷特島墜毀，造成3人死亡、1人重傷。



英格蘭地區漢普郡和懷特島警隊在一份聲明中說，直升機乘員共4人，幸存者傷勢嚴重，已被送往醫院。



運營這架直升機的諾森比亞直升機公司證實，墜毀的是一架羅賓遜R44 II型直升機，事發時正在進行一堂飛行課。



英國空難調查處已對事故展開調查。



