【
大
中
小
】 【
打 印
】
英國南部一直升機墜毀致3死1傷
http://www.CRNTT.com
2025-08-26 14:41:50
中評社北京8月26日電／據新華社報導，英國警方25日說，一架直升機當天上午在英國南部懷特島墜毀，造成3人死亡、1人重傷。
英格蘭地區漢普郡和懷特島警隊在一份聲明中說，直升機乘員共4人，幸存者傷勢嚴重，已被送往醫院。
運營這架直升機的諾森比亞直升機公司證實，墜毀的是一架羅賓遜R44 II型直升機，事發時正在進行一堂飛行課。
英國空難調查處已對事故展開調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
洪磊接受英國新任駐華大使遞交國書副本
(2025-08-26 09:58:17)
英日開展F-35B聯合演習
(2025-08-23 08:54:56)
英國海軍能力危機持續顯現
(2025-08-20 12:48:09)
英國女孩成為國際象棋最年輕女子國際大師
(2025-08-15 17:19:47)
中國園藝設計師英倫“綻放芬芳”
(2025-08-14 09:57:57)
英國重啟無人僚機研發計劃
(2025-08-13 13:48:06)
英國削減駐中東海上力量
(2025-08-11 10:50:05)
中國國家大劇院管弦樂團在英國首演
(2025-08-09 17:00:55)
俄稱一晝夜擊落8枚英制導彈
(2025-08-08 13:52:55)
英國央行下調基準利率至4%
(2025-08-08 12:46:44)