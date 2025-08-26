巴勒斯坦外長：期待更多國家承認巴勒斯坦國

中評社北京8月26日電／據新華社報導，正在斯洛文尼亞訪問的巴勒斯坦外交和僑民事務部長法爾辛25日在盧布爾雅那表示，期待更多國家承認巴勒斯坦國。



法爾辛當天在與斯洛文尼亞外長法永舉行的聯合新聞發布會上表示：“我們預計更多國家將在9月承認巴勒斯坦國。一些國家已經宣布決定，還有其他國家仍在考慮，我們相信他們會邁出這一步。”他說，承認巴勒斯坦國是推進“兩國方案”的“關鍵一步”。



法永重申斯洛文尼亞對巴勒斯坦的支持，並表示“承認巴勒斯坦國是以色列人和巴勒斯坦人和平共處的唯一保障”。