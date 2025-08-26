【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴勒斯坦外長：期待更多國家承認巴勒斯坦國
http://www.CRNTT.com
2025-08-26 14:40:24
中評社北京8月26日電／據新華社報導，正在斯洛文尼亞訪問的巴勒斯坦外交和僑民事務部長法爾辛25日在盧布爾雅那表示，期待更多國家承認巴勒斯坦國。
法爾辛當天在與斯洛文尼亞外長法永舉行的聯合新聞發布會上表示：“我們預計更多國家將在9月承認巴勒斯坦國。一些國家已經宣布決定，還有其他國家仍在考慮，我們相信他們會邁出這一步。”他說，承認巴勒斯坦國是推進“兩國方案”的“關鍵一步”。
法永重申斯洛文尼亞對巴勒斯坦的支持，並表示“承認巴勒斯坦國是以色列人和巴勒斯坦人和平共處的唯一保障”。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴以衝突已致加沙地帶62686人死亡
(2025-08-25 15:52:06)
以色列吊銷澳大利亞駐巴勒斯坦外交官簽證
(2025-08-19 17:49:40)
哈馬斯確認同意加沙停火最新提案
(2025-08-19 08:23:57)
以媒：以方收到哈馬斯最新停火提議
(2025-08-19 07:43:04)
內塔尼亞胡稱加沙停火談判“已成過去時”
(2025-08-14 13:26:57)
為何西方“承認潮”難阻以色列一意孤行
(2025-08-14 09:17:05)
以軍襲擊加沙多地造成至少49人死亡
(2025-08-13 14:04:05)
哈馬斯：以方接管加沙城計劃構成戰爭罪行
(2025-08-09 12:42:02)
以推動“全面占領” 一天致83加沙人死亡
(2025-08-06 16:38:59)
以軍稱哈馬斯下屬的拜特哈嫩營被消滅
(2025-08-04 10:32:28)