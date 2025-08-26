多國專家齊聚新疆共商鹽碱地治理

中評社北京8月26日電／據新華社報導，25日，中國－中亞鹽碱地科技創新與合作國際學術交流會在新疆舉行。來自中國、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等國家的科研院所、高校、企事業單位專家和代表近200人齊聚新疆昌吉市，圍繞鹽碱地治理和農業可持續發展領域的科技創新與合作等議題展開學術交流。



據瞭解，我國鹽碱地面積約5億畝，其中新疆鹽碱地面積占全國鹽漬化土壤總面積的36.8%，改造開發潛力巨大。而新疆與中亞國家地理相鄰、生態相似，在鹽碱地改良、耐鹽作物育種等領域擁有廣闊的合作空間。



“我們始終堅持把鹽碱地治理與可持續利用作為科技援疆和對外合作的重點方向之一。”中國農業科學院副院長、黨組成員孫坦表示，中國農業科學院未來將立足昌吉，輻射全疆和中亞，聚焦鹽碱地改良、生物育種、智能灌溉等關鍵技術，開展一系列前沿研究和集成示範。



會議期間，中國農業科學院西部農業研究中心分別與烏茲別克斯坦土壤科學與農業化學研究所、哈薩克斯坦土壤科學與農業化學研究所簽署諒解備忘錄，中外科學家將在鹽碱地治理、畜牧養殖、食品安全和國際教育等領域開展深度合作。“希望我們未來能互通有無，能讓我們的技術造福我們的生活，以更低的治理成本獲得更高的產量。”哈薩克斯坦土壤科學與農業化學研究所研究員伊布拉耶娃·瑪利亞·阿梅諾夫娜說。



此次會議由中國農業科學院西部農業研究中心主辦，國家鹽碱地綜合利用技術創新中心、新疆維吾爾自治區農業科學院、新疆農墾科學院、中國農業科學院棉花研究所等單位承辦，旨在促進中國－中亞鹽碱地資源科學高效利用，實現區域生態環境改善與可持續發展，保障糧食安全和社會穩定。