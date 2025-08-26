2025歐亞經濟論壇將聚焦新領域交流合作

中評社北京8月26日電／據新華社報導，從西安市政府25日舉辦的新聞發布會上瞭解到，2025歐亞經濟論壇將於今年9月23日至25日在陝西西安舉辦。本屆論壇的主題為“聚合歐亞新動能 共築可持續發展新格局”，論壇將承載新使命、聚焦新合作、謀劃新成果。屆時，將設置13場分會活動、舉辦10餘場經貿交流活動，並將發布《共建“一帶一路”之歐亞經濟觀察》白皮書。



據悉，本屆論壇將邀請上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴國，共建“一帶一路”國家及中亞、南亞、西亞相關國家政要、部長級官員、地方省州長、重要國際組織代表，相關國家駐華使節，國內外友好城市代表，知名跨國公司負責人和著名專家學者等重要嘉賓參會。



據介紹，本屆論壇秉承“依托上海合作組織、服務‘一帶一路’建設、落實中國—中亞峰會成果、促進地方經濟發展”的宗旨，圍繞落實共建“一帶一路”倡議和“上海合作組織＋”阿斯塔納峰會、第二屆中國—中亞峰會重要成果，總體框架設置為“1＋5＋3＋1”的舉辦模式。“1”即開幕式暨全體大會；“5”即產能合作、規則共建、人文交融、科技創新、協同治理五大論壇板塊，設置13場分會；“3”即經貿交流、文化交流、《共建“一帶一路”之歐亞經濟觀察》報告發布三項活動；“1”即1項機制，成立智庫聯盟。



歐亞經濟論壇是經國務院批准成立，以上海合作組織國家為主體，面向歐亞國家和地區的高層次、開放性國際會議。論壇創辦於2005年，每兩年舉辦一屆，已成功舉辦了十屆，今年是第十一屆。本屆論壇由陝西省人民政府、上海合作組織秘書處、國家開發銀行、中國進出口銀行、上海合作組織睦鄰友好合作委員會和國際歐亞科學院中國科學中心共同主辦，西安市人民政府承辦。