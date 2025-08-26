美关税政策拖累日本多行业

中评社北京8月26日电／据新华社报导，日本财务省近日发布的贸易统计数据及主要上市公司财报显示，美国关税政策对日本经济产生显着负面影响，汽车及零部件、钢铁、化工等多个行业利润严重缩水，中小企业普遍担忧美国加征关税将引发减产等连锁反应。



数据显示，日本对美国汽车及零部件等出口明显下滑，导致日本7月对美出口额同比下降10.1%至1.73万亿日元（1美元约合147日元），连续4个月同比下降。由于日美贸易协议有关将输美汽车及汽车零部件关税下调至15%的内容尚未实施，目前日本输美汽车仍面临高达27.5%的关税。受此影响，7月日本对美汽车出口额同比下降28.4%至4220亿日元，出口量同比减少3.2%至12.35万辆。



日本经济新闻社日前对东京证券交易所主板市场中1069家企业进行的统计结果显示，美国加征关税给日本多个行业造成广泛影响，今年第二季度上述企业合计净利润时隔3年出现下降，同比减少12%至12.3万亿日元。其中，汽车及零部件行业受损最严重，二季度利润下滑约9800亿日元，降幅为45%。本田因关税成本大幅增加，净利润下降50%。



受美国关税政策和市场疲软双重冲击，日本钢铁行业二季度陷入亏损，东京制铁公司被迫下调本财年（2025年4月至2026年3月）业绩预期。化工行业二季度利润下降25%。三菱化学集团业绩明显承压，该集团首席财务官木田稔表示：“特朗普政府的关税政策导致客户信心下降，其负面影响超出预期。”



不仅大型企业明显感受到美国关税冲击，抗风险能力较弱的中小企业压力更大。大阪一家钢铁相关企业负责人表示，为应对关税带来的成本上升，汽车及钢铁巨头可能转向海外供应商，中小企业或将面临订单减少与就业岗位压缩的风险。行业人士指出，若大型企业为应对美国关税冲击推迟设备投资，中小供应商订单量将大幅萎缩。