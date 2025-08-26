網評：歷史觀教育不可錯失

中評社北京8月26日電／網評：不可錯失的歷史觀教育



來源：大公網 作者：葉建明（全國政協委員、香港島各界聯合會常務副理事長）



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。北京即將舉行的九三閱兵儀式受到全國民眾包括香港特區的高度關注，社會普遍期待這一莊嚴時刻的到來。



八十年風雨滄桑，歷史的回響愈發清晰。在紀念抗戰勝利的重要時刻，對香港社會而言，這不僅是一次歷史的回顧，更是一次深刻的歷史觀教育，是對“國家”與“家園”血脈聯繫的重要體認。站在民族苦難與輝煌交織的歷史鏡鑒前，香港可以更清晰地看清自身命運的坐標，洗刷因長期“殖民敘事”所帶來的身份迷茫。



歷史從未沉默。在全國抗戰烽火連天的歲月中，香港同胞從未缺席。這裡曾是援華物資輸送的重要通道，源源不斷支持內地抗戰；這裡也是文化人士的避風港和抗戰輿論陣地，諸多知識分子以筆為槍，向世界傳遞中國人民不屈的聲音；東江縱隊港九獨立大隊等抗日力量更在此英勇作戰，香港兒女以生命詮釋了對國家的忠誠與熱愛。這段歷史充分表明，在國家危亡的關鍵時刻，香港始終與祖國同呼吸、共命運。



樹立正確抗戰史認知



然而，在港英時期，香港的歷史教育曾遭受系統性扭曲。國家敘事被有意淡化，抗戰歷史中的香港貢獻被輕描淡寫，本地英烈的事跡更一度被遮蔽。這種“去根化”的歷史觀，在一定程度上影響了部分港人尤其是青少年的國家認同感和歷史歸屬感，也為香港回歸後的社會治理帶來挑戰。借抗戰勝利80周年之機，在香港建立正確、完整的歷史觀，顯得尤為迫切和必要。

