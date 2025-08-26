網評：聚焦三大主題　推動香港高質量發展

中評社北京8月26日電／網評：聚焦三大主題推動香港高質量發展



來源：大公網 作者：姚志勝（全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長）



行政長官李家超將於9月17日發表新一份施政報告，自展開咨詢以來，政府收到的意見書數量較往年增加一成，他特別感謝市民積極參與。這份施政報告不單是李家超特首任內第四份施政報告，更是香港進入關鍵發展時期的一份重要施政藍圖，既要著眼目前，更要謀劃長遠，把握機遇推動香港高質量發展。



“不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。”香港的發展，必須在國家發展大局的坐標軸上謀劃，我認為施政報告應聚焦三大發展主題：一是主動對接國家“十五五”規劃，成立高層委員會從規劃、產業發展的高度對接國家戰略。二是確立打造香港成千萬人口級別大都會的政策目標，並按此制定相關的路線圖及政策配套，既要鼓勵生育，更要以海納百川的胸襟和政策，吸納各地人才來港定居發展。三是做好各項前期準備，穩定推進穩定幣等數字資產發展，將香港建設成為全球穩定幣發行中心，並制定《金融發展白皮書》。只要將國家戰略、人口、金融三大經脈打通，香港經濟必可注入源源不絕的動力。



國家“十四五”規劃明確香港“八大中心”定位，“八大中心”的全面定位不但彰顯香港的獨特優勢，更為香港發展多元產業、經濟升級轉型指明路向。今年是“十四五”規劃收官之年，亦是“十五五”規劃編制之年，“十五五”規劃的制定，為國家未來5年發展把脈定向、規劃藍圖，也為香港發展謀篇布局。對於“十五五”規劃，香港不是“旁觀者”而是“參與者”，不單不能缺席，更應主動參與，為國家重大規劃部署做好對接準備，向中央提出香港的產業發展建議。