美國通報首例人類感染食肉“螺旋蠅”

中評社北京8月26日電／據大公網報導，綜合路透社報導：美國衛生與公共服務部24日報告美國首例“新世界螺旋蠅”人類感染病例，患者從中美洲的薩爾瓦多旅行回到美國。螺旋蠅過去主要在動物身上出現，幼蟲會從宿主傷口鑽入其體內食肉，嚴重可致宿主死亡。該寄生蟲近期在中美洲及墨西哥等地爆發，打擊養牛業。



美國衛生與公共服務部表示，這起病例由馬里蘭州衛生部門和美國疾病控制與預防中心（CDC）調查發現，並於8月4日由CDC確認為“新世界螺旋蠅”蛆病。



目前患者已在馬里蘭州接受治療，該州也採取相應預防措施。美國衛生部發言人尼克松強調，這種病“對美國公共衛生的風險很低”。



不過，當局尚未說明該名患者感染的具體原因。路透社稍早報導說，來自牛肉業消息人士表示，馬里蘭州患者曾前往危地馬拉。



美國政府今年尚未確認任何“新世界螺旋蠅”相關的動物感染病例。



目前美國政府和業界對該宗人類病例的來源說法不一，可能進一步擾亂養牛場、牛肉生產商和牲畜貿易商等行業。美國農業部此前估計，“新世界螺旋蠅”疫情爆發可能會給全美最大牛肉生產州得州，造成18億美元的經濟損失。



“新世界螺旋蠅”是一種寄生在溫血動物的蒼蠅，其幼蟲用銳利嘴部鑽入宿主的活體組織中，類似於將螺絲釘釘入木頭因而得名。這種蛆蟲主要出現在牛和野生動物身上，很少感染人類，但一旦感染很可能致命。此外，其治療過程也艱難，必須清除所有蛆蟲且徹底消毒傷口。



自2023年以來，螺旋蠅已從中美洲向北擴散至墨西哥，並在古巴、海地等南美多國成為地方性病蟲害。