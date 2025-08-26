中國抗戰電影將東方視角帶入全球視野

（圖片來源：央視新聞客戶端） 中評社北京8月26日電／據央視新聞客戶端報導，近日，《南京照相館》《東極島》等影片在海外上映。從南京城的血淚到東極島的義舉，中國抗戰電影正將東方戰場的記憶帶入全球視野。《南京照相館》與《東極島》用中國的鏡頭語言，講述了二戰中被長期忽略的篇章——那就是不應被遺忘的犧牲、勇氣與人性。



這些影片不僅重現歷史，更提供了一種至關重要的東方視角。美國歷史學者蘭迪·霍普金斯認為，這類電影打破了西方對二戰的單一敘事。



美國波特蘭州立大學歷史系顧問 蘭迪霍普金斯：（電影《南京照相館》）有一個場景，那位父親忍無可忍，為了救他的兒子，走向那些用槍指著他的人，然後給他們拍照，照片成了他的“武器”。面對日本人的侵略和掠奪，中國人手中的照片成為揭露真相的“武器”。我認為圍繞照片來構思這部電影是個絕妙的想法。我覺得西方世界最好重新研究這場戰爭中的各方，包括日本的各種說法。因為我認為通過這一過程，我們能更接近真相。



澳大利亞觀眾本·麥克馬洪：關於這些戰爭的電影有太多講述，尤其是在澳大利亞。我們聽到的大多是歐洲視角下的故事，我之前對中國的抗戰歷史不太瞭解。



加拿大觀眾桑德拉：我以前沒有看過（《東極島》）這種電影，而且我對二戰歷史中的中國視角瞭解也不夠多，所以我認為這是一次非常重要的學習經歷。



《南京照相館》以照片為證言，揭露暴行；《東極島》以救援為線索，彰顯人性。它們共同展現了中國人民在戰爭中的苦難與抗爭。



美國資深媒體人比爾·瓊斯：我認為通過（《南京照相館》）這部電影，讓人們看到（日本侵略者的）殘暴行徑。這部電影喚醒人們的良知，讓我們思考應該向哪個方向前進。

