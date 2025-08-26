我国已建成全球门类最全、规模最大能源体系

国家能源局副局长万劲松发言（图源：新华社） 中评社北京8月26日电／据新华社报导，国家能源局副局长万劲松8月26日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上介绍，“十四五”期间能源投资呈现出“增速快、结构优、活力强”三个特点。首先是增速快，对固定资产投资增长的拉动作用大。能源产业规模大、链条长、带动效应强，我国已经建成全球门类最全、规模最大的能源体系。