國新辦介紹“十四五”期能源高質量發展成就

國務院新聞辦公室8月26日舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，介紹“十四五”時期能源高質量發展成就，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京8月26日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室8月26日舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會，介紹“十四五”時期能源高質量發展成就，並答記者問。



“十四五”規劃綱要提出的能源綜合生產能力和非化石能源占比等主要指標將如期完成



國家發展改革委黨組成員、國家能源局局長王宏志介紹，我國能源事業取得突破性進展和歷史性成就，“十四五”規劃綱要提出的能源綜合生產能力和非化石能源占比等主要指標將如期完成。



新能源專利數占全球四成以上



國家發展改革委黨組成員、國家能源局局長王宏志介紹，我國新能源等技術裝備領跑全球，新能源專利數占全球四成以上，光伏轉換效率、海上風電單機容量等不斷刷新世界紀錄，新型儲能規模躍居世界第一。



建成全球最大的電動汽車充電網絡



國家發展改革委黨組成員、國家能源局局長王宏志介紹，“十四五”期間，我國建成全球最大的電動汽車充電網絡，每5輛車就有2個充電樁；構建起全球最大、發展最快的可再生能源體系，可再生能源發電裝機占比由40%提升至60%左右。



建成全球門類最全、規模最大的能源體系



國家能源局副局長萬勁鬆介紹，“十四五”期間能源投資呈現出“增速快、結構優、活力強”三個特點。首先是增速快，對固定資產投資增長的拉動作用大。能源產業規模大、鏈條長、帶動效應強，我國已經建成全球門類最全、規模最大的能源體系。