“香港青源會”成立　培育青年AI人才

香港投資管理有限公司與北京智源人工智能研究院今日（26日）聯合舉辦AI國際人才峰會。（圖片來源：文匯報） 中評社北京8月26日電／據文匯網報導，香港投資管理有限公司（港投公司）與北京智源人工智能研究院（智源研究院）今日（26日）聯合舉辦“AI國際人才峰會”，峰會匯聚諸位國際AI頂尖專家、學者及業界領袖，並特別邀請150逾名本地大學生及中學生參與，共同見證“香港青源會”的成立，旨在構建以香港為樞紐的全球AI人才生態圈，推動“人才、科技、資本”的飛輪效應。



會上正式成立“香港青源會”，未來將聚焦為年青一代提供創投、創業與科研的思想啟蒙，培育青年人對AI發展的視野和興趣，激活香港創新創投基因，全鏈條搭建AI青年人才發展階梯。



特區政府財政司司長陳茂波致辭時表示：“人工智能正在從根本上重塑產業結構、經濟體系與社會形態，並改變全球經濟的競爭格局。對香港而言，構建一個開放、鼓勵協作、包容的人工智能社群，對於吸引和留住全球人才至關重要，人才正是推動人工智能領域創新的核心力量。“香港青源會”的成立，充分體現開放與跨領域協作的精神。”



港投公司行政總裁陳家齊表示：“港投公司將透過耐心資本，結合香港“超級聯繫人”角色，推動AI技術轉化與國際資本匯流。是次港投聯同智源研究院，展現香港＇以才匯才＇的吸引力。”



智源研究院理事長黃鐵軍指出：“人工智能的研發、產業和應用具有全球性特徵。此次合作將智源的技術優勢與香港國際樞紐地位相結合，以人才為核心，助力香港成為智能時代的領軍者。”



面向未來，香港青源會未來將重點關注科研成果的應用與轉化，連結全球AI青年人才，為他們提供從科研創新到成果落地的全周期支持。