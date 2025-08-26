深圳强化涉企执法问题整治

中评社北京8月26日电／据中国纪检监察报报导，位于广东省深圳市宝安区的高新奇战略新兴产业园区聚集着信息技术、生物医药等120余家科技型企业。近日，产业园区管理有限公司副总经理李国坡迎来一次执法检查。与以往不同的是，执法人员需要先扫一扫摆在李国坡面前的“行政执法监督码”，才能入企开展检查。



“扫码入企”是深圳为解决执法扰企问题推出的一项重要举措，于2023年底开始建设，今年6月全面推广。按照规定，执法人员入企检查，必须扫码进行登记、记录检查事项。监督码背后，是一个连接监督主体、执法主体、商事主体的监督系统，该系统可对执法预告、检查、处理进行全过程线上记录。



有了这个系统，早在一周前，李国坡便收到这次行政检查预告，并反馈了想要获取的指导服务。此外，他还可以查询执法记录、对执法行为进行评价投诉。对执法部门来说，在发布行政检查计划的同时，也能查看其他部门的检查计划，有利于实现部门间联合检查。



当天上午，近两个小时的时间，宝安区的市场监管、应急、消防、水务、生态环境等部门组成四个检查组和一个合规指导组，同步对产业园区安全管理运行情况开展检查指导，所有部门的检查结果集中在一张单子上反馈给李国坡。



“以前各单位分头来，现在一次完成多部门多条线的检查任务，相比过去合并了不少检查事项。”李国坡说，检查结果“一单告知”也更加便捷高效，避免不同部门对同一事项整改要求不一致的情况出现。



通过一个小小的执法监督码，“进一次门、查多项事”将逐渐在深圳成为常态。这其中，离不开深圳市纪委监委开展的涉企执法监督。



“我们成立了由市纪委监委第六监督检查室牵头，相关派驻纪检监察组和各区纪委监委联动参与的监督组，并督促市司法局牵头成立工作组，统筹推进涉企执法监督整治。”深圳市纪委监委有关负责同志告诉记者，为推动全面实现“扫码入企”，监督组定期与司法局座谈调研，听取执法监督码推行情况，协助解决存在困难。