陝西深化運用群眾點題機制跟蹤督辦紓民困

中評社北京8月26日電／據中國紀檢監察報報導，陝西省永壽縣日前比對出20名沒能及時領取補貼的重度殘疾群眾，並為他們上門辦理了分類施保申請。補貼及時足額到賬的背後，離不開永壽縣紀委監委的努力。此前，該縣紀檢監察幹部在走訪時發現部分重度殘疾群眾在辦理完殘疾證後，因行動不便沒有及時提交分類施保申請，導致遲遲領不到補貼。永壽縣紀委監委推動縣民政局與縣殘聯建立數據共享機制，精準鎖定未享受分類施保的重度殘疾群眾，確保政策紅利應享盡享。



習近平總書記指出，要研究推出一批均衡性可及性強的民生政策舉措，著力解決群眾急難愁盼問題。二十屆中央紀委四次全會要求深化運用群眾點題機制，指導各地選擇民生痛點難點因地制宜開展整治，讓群眾可感可及。



陝西省紀委監委深化運用群眾點題機制，聚焦群眾關心關切的問題，傾聽訴求化民憂，推動整改促實效。此前，該省各級紀檢監察機關綜合運用信訪舉報排查、部門系統聯查等措施察民情、拓案源。該省紀委監委因地制宜，將群眾反映強烈的不動產登記難等問題列為省級重點整治項目，扎實開展民生領域重點整治。今年以來，共推動主責部門化解不動產登記難問題項目40個。



群眾點題，需要渠道。陝西省各級紀檢監察機關暢通“信、訪、網、電、微”等群眾問題反映渠道，構建線上線下相結合的問題線索征集平台，問政於民、問需於民，廣泛收集群眾急難愁盼問題。



今年4月，為廣泛收集企業和群眾反映的營商環境領域問題線索，西安市紀委監委開發上線“西安市優化營商環境投訴舉報監督平台”，對收到的投訴舉報精準研判、分類建賬、及時分辦。在嚴肅查處一批破壞營商環境的違紀違法案件的同時，持續推動解決一批企業生產經營中的難點堵點。



寶雞市紀委監委深挖養老服務領域問題線索，在市民政局門戶網站、“寶雞民政”微信公眾號公布舉報電話和郵箱，聯合民政、市場監管等部門成立聯合督導組，深入各老年人助餐點進行督導檢查，詳細瞭解各項工作開展情況，並廣泛聽取老年人意見建議。今年以來，該市各級紀檢監察機關共處置養老金和高齡補貼發放不精準、擠占挪用農村互助幸福院建設資金、幸福院餐費坐收坐支等養老服務領域問題線索118件。