美国恐阿根廷化　前财长批特朗普制造寒蝉效应

中评社香港8月26日电／美国前财政部长萨默斯表示，针对联储局理事Lisa Cook的政治压力与人身攻击前所未见——任何关心美国制度独立性的人都应感到不安。



萨默斯在Yahoo财经节目（以下短片）中说：“我必须指出，动用司法手段对付政敌，无论是派FBI到博尔顿（John Bolton，前白宫安全顾问）家中采取行动，还是对Lisa Cook发动的那类攻击，都应让许多美国人感到不寒而栗。”



就在萨默斯发表这番言论之际，白宫与央行之间张力持续加剧。特朗普一再要求减息，令他与联储局主席鲍威尔的关系更为紧张。



但特朗普对Cook的攻击，却是向人身攻击的方向升级。



他续称：“若把各式施压手段都视为合法，包括动用执法与调查权力、施压要求辞职……若这成为美国政治的新常态，那将是极为严重的威胁。”



近日特朗普加强对Cook的施压，因她被联邦住房金融局（FHFA）指控涉嫌虚报居所而构成按揭诈骗，因此特朗普要求她立即辞职，还警告“不辞职就解雇她”。



Cook这位联储史上首位黑人女性理事明确否认有关指控，表示不会被社交媒体“欺凌”，并正整理财务资料以回应当局的质询。特朗普的施压可能威胁联储独立，亦可能为他可以任命更符合其心水的理事铺路。



这些争议对经济的即时影响或有限，但萨默斯警告其对市场制度框架的侵蚀可能循序渐进，甚至引发所谓美国“阿根廷化”的风险。

