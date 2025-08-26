圖為林銳（左）監誓，澳門中華聯誼會第七屆架構成員宣誓就職。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京8月26日電／據人民日報海外版報導，澳門中華聯誼會第七屆架構成員就職典禮8月25日舉行。澳門中聯辦主任鄭新聰，澳門特區行政長官代表、社會文化司司長柯嵐，中央統戰部副部長、中華海外聯誼會副會長林銳，外交部駐澳門公署特派員劉顯法，福建省委常委、統戰部部長林文斌，澳門中聯辦副主任張應傑等，以及社會各界人士出席就職典禮。



在林銳監誓下，會長陳明金、理事長陳季敏、監事長廖春榮領誓，第七屆架構成員宣誓就職。本屆任期自2025年至2027年。



陳明金致辭表示，澳門中華聯誼會成立21年來，始終高舉愛國愛澳旗幟，堅定支持特區政府依法施政，持續推動澳門與內地交流合作。未來將著重從四方面開展會務：深化團結協作，服務發展大局；拓展青年工作，確保薪火相傳；加強文化交流，促進民心相通；弘揚奉獻精神，貢獻國家社會。持續凝聚社會共識，共同譜寫澳門“一國兩制”成功實踐新篇章。



“新一屆理監事將繼續凝聚人心、匯聚力量、集聚能量，充分發揮橋梁紐帶作用，展現澳門愛國愛澳力量團結奮進的新氣象。”陳季敏強調指出，進一步團結新生代，不斷鞏固愛國愛澳的社會政治基礎，畫出最大同心圓，為澳門繁榮穩定、國家進步及民族復興貢獻力量。



澳門中華聯誼會成立於2004年，以愛國愛澳為核心，團結凝聚廣大港澳同胞、台灣同胞及海外僑胞，通過組織開展活動，加強聯繫，增進瞭解，擴大交流，促進合作。為澳門“一國兩制”成功實踐、為促進國家完全統一作貢獻。