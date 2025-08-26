赵乐际主持十四届全国人大常委会委员长会议

中评社北京8月26日电／据新华社报导，十四届全国人大常委会第四十八次委员长会议26日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十七次会议9月8日至12日在北京举行。



委员长会议建议，十四届全国人大常委会第十七次会议审议原子能法草案、突发公共卫生事件应对法草案、国家公园法草案、仲裁法修订草案、法治宣传教育法草案、食品安全法修正草案、危险化学品安全法草案、生态环境法典总则编草案、生态环境法典生态保护编草案、生态环境法典绿色低碳发展编草案、国家发展规划法草案、监狱法修订草案；审议全国人大常委会委员长会议关于提请审议网络安全法修正草案的议案；审议全国人大财政经济委员会关于提请审议企业破产法修订草案的议案、全国人大教育科学文化卫生委员会关于提请审议国家通用语言文字法修订草案的议案；审议国务院关于提请审议环境保护税法修正草案的议案；审议国务院关于提请审议批准《中华人民共和国和塞尔维亚共和国关于民事和商事司法协助的条约》的议案、关于提请审议批准《中华人民共和国和塞尔维亚共和国引渡条约》的议案。



委员长会议建议的常委会第十七次会议议程还有：审议国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于今年以来预算执行情况的报告、关于2024年度政府债务管理情况的报告、关于推动文化和旅游深度融合发展工作情况的报告、关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告、关于水资源税改革试点情况的报告；审议全国人大常委会执法检查组关于检查工会法实施情况的报告；听取全国人大常委会办公厅关于“十五五”规划纲要编制工作若干重要问题专题调研工作情况的报告；审议赵乐际委员长访问吉尔吉斯斯坦、匈牙利、瑞士并出席第六次世界议长大会情况的书面报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等。



委员长会议审议了全国人大财政经济委员会关于今年以来经济运行情况的分析报告，审议了关于2025年2月以来全国人大机关群众信访工作情况的报告。



委员长会议上，全国人大常委会秘书长刘奇就常委会第十七次会议议程草案和日程安排等作了汇报。全国人大常委会有关副秘书长，全国人大有关专门委员会、常委会有关工作委员会负责人就有关议题等作了汇报。



全国人大常委会副委员长李鸿忠、王东明、肖捷、郑建邦、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、何维、武维华、铁凝、彭清华、张庆伟、洛桑江村、雪克来提·扎克尔出席会议。