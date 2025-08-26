郭国文骂柯建铭　吴思瑶：大鸣大放非新鲜事

绿委吴思瑶。（中评社 郑羿菲摄） 中评社台北8月26日电（记者 郑羿菲）726、823大罢免失利后，民进党内检讨声四起。民进党籍“立委”郭国文爆出在8日党团大会时，他因普发现金对民进党“立法院”党团总召柯建铭飙骂脏话。8月底将请辞民进党团干事长职务的吴思瑶26日缓颊表示，民进党内部会议大鸣大放，都不是什么新鲜事。郭国文当天也是基于反映地方声音。



至于赖清德自8月起，扩大每周三中常会前在“总统府”举行的高层会议，邀党团7长与会。遭外界解读是让柯建铭释兵权，吴思瑶说，这是跳跃解读。她对府院党协调从过去总召、干事长2位参与，能扩大到7长非常乐见。因为这样更有利于党团意见传达。



726、823大罢免失利后，民进党内检讨声四起。郭国文今天指出，他在几周前在党团大会上和柯建铭的冲突今天消息被披露。他必须强调，这来自于对党团路线的不满与检讨，从来就不该对人，而是路线检讨。过去一年多来的路线，就是离民心越来越遥远。柯建铭为了对抗而对抗，还限制自家“立委”提案，他无法认同。



吴思瑶26日接受媒体访问表示，民进党都来自草根、来自基层，为基层反映民意，为政策讨论，过程中大家都能畅所欲言表达意见，这是民进党非常可贵的部分。民进党不会是一言堂，一定会让大家有发言的机会。在讨论普发现金政策时，民进党团最在乎的是如何让“违宪”成为合宪，透过“行政院”拿回预算编列主导权，送出特别条例修正案是大家的共识。

