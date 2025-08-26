AIT釋2場會面照　綠委吳思瑤解析差異

AIT昨日PO處長谷立言（Raymond Greene）與顧立雄會面照片。(照:AIT臉書粉專) 中評社台北8月26日電（記者 鄭羿菲）針對美國在台協會（AIT）臉書昨日釋出兩則訊息，處長谷立言（Raymond Greene）上周與台“國防部長”顧立雄會面，25日邀中國國民黨籍“立委”會面。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤26日表示，AIT昨天罕見在臉書拋出2場會面的照片，時隔約1小時左右，值得細讀其中釋放的訊息。從詼諧一點的角度看，谷立言與顧立雄談笑風生，看起來相談甚歡；但在與藍委談話時，似乎大家眉頭皺很緊，似乎跟國民黨談的是更為嚴肅，或許是更需要強化溝通。



吳思瑤強調，民進黨將持續深化對美合作，盼與美方在互利互惠原則下推進經貿與安全合作。



谷立言上周與“國防部長”顧立雄會面，討論美國將持續依據台灣關係法履行對台承諾，以強化台灣防衛能力；谷立言25日也與中國國民黨籍“立委”牛煦庭、羅智強、徐巧芯、林沛祥、陳永康會面。



吳思瑤說，相信執政團隊對美合作將持續深化，無論是經貿、“國防”、印太地區的和平貢獻，就是民進黨跟著美國強化合作，能秉持互利互惠的原則前進。



吳思瑤指出，當國際都在質疑國民黨削弱台灣的“國防”實力，為難“國防”預算時，美方人員勢必是針對此議題與國民黨交換意見，因此希望藍委在與美方人員會晤後，應當好好思考新會期的“國防”預算？或是還要附和境外敵對勢力進行很多傷害“國安”的行為？