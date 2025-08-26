王鴻薇：對美軍購應可用於平衡貿易逆差

藍委王鴻薇受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月26日電（記者 張穎齊）針對台灣明年防務預算編列新台幣9495億創新高佔GDP3.32%，賴清德更宣布2030年前將提高到5%，就幾乎是政府歲出的二分之一。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇26日表示，美方希望增加龐大的防務預算，台灣壓力大，是否可用在平衡台灣對美國的貿易逆差？民進黨政府為何不向美方爭取？



美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）25日下午邀請國民黨籍“立委”牛煦庭、林沛祥、羅智強、陳永康、徐巧芯五人溝通，觸及防務預算，國民黨國際部主任黃介正也在座。



王鴻薇26日在“立法院”受訪表示，她有注意到谷立言25日下午與其他國民黨籍“立委”會面。美方希望台灣編列的防務預算非常龐大，台灣若被迫購買大量美國武器，台灣內部會有很多疑慮，政府必須講明白要買什麼武器？為何不先幫軍人加薪？即便買了大量武器，軍方卻人手不足，壓力很大，政府要說清。



王鴻薇說，美方要求防務預算佔GDP高達3%以上，民進黨政府為何不向美方爭取以軍購來平衡台美貿易逆差。當然在野黨也要與美方多溝通，讓美方知道，民進黨說國民黨與台灣民眾黨阻擋“國務”預算的說法都是錯的，都是刪該刪的，針對軍機也不是要一塊、給五毛，美方要跟在野黨多溝通，不要被執政黨誤導。



媒體問，有“小英男孩”之稱的前“經濟部”綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌任內收受太陽能大廠泓德能源、東煒建設數百萬元新台幣賄款，台北地檢署將對鄭亦麟等聲押禁見。



王鴻薇說，顯見民進黨一面推非核家園，卻是綠友友賺飽飽，小英男孩一開始做研究院，一路呼風喚雨，28歲就當副執行長，一般青年才俊那麼容易上位嗎？有關係就飛黃騰達、吃香喝辣，這就是非核家園弊案之下的綠色奇蹟。