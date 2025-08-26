綠黨團內訌　柯建銘嗆郭國文：不能為虎作倀

民進黨“立院”黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北8月26日電／民進黨籍新系“立委”郭國文今天承認因普發現金議題在黨團大會與總召柯建銘激烈爭執、甚至爆粗口，批柯“假傳聖旨、忽視“立委”意見”。對此，柯建銘今天回應表示，連“行政院”也稱普發現金“違憲”，黨團應該要支持，他聽不懂郭國文邏輯，不能為虎作倀，他沒有假傳聖旨。



民進黨團本月8日閉門召開黨團會議，約一小時半的開會過程，屢傳大鳴大放的高分貝爭執，氣氛異常緊繃。據轉述，柯建銘提醒，藍白修法普發現金已侵犯“行政院”的預算權，破壞權力分立的憲政原則，不應跟著起鬨。郭國文等多位綠委則考量近期中南部風災及關稅議題，強調“立法院”要發現金當然是“違憲”，但由“行政院”主導提出則合法合憲，重點是政策論述要講清楚。



綜合台媒報導，郭國文今天不僅承認罵柯建銘，還進一步表示，柯建銘假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。郭並強調民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠。



對此，柯建銘受訪時澄清，他當時指普發現金“違憲”、當然不能發，“行政院”也說普發現金“違憲”，“違憲”要怎麼發？並沒有什麼“聖旨”，“行政院”應該要捍衛預算權，黨團大會應該支持“行政院”，不能為虎作倀。



柯建銘說，郭國文稱若沒有普發現金，以後就沒辦法選舉，“這是什麼邏輯，我聽不懂，扯太遠了吧！不發就沒辦法選舉、他會落選？這太離譜了”。