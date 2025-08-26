卓榮泰道歉　黃國昌：重賞綠一巴掌

針對卓榮泰向在野黨道歉一事，民眾黨主席黃國昌在臉書發文表示看法。（照：黃國昌臉書） 中評社台北8月26日電／針對“行政院長”卓榮泰今天向在野黨“立委”道歉，台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌表示，這賞了民進黨一幹人等從今年初開始的降智操作重重一巴掌。



“行政院長”卓榮泰今天赴“立法院”針對今年度總預算追加預算進行專案報告並備質詢，中國國民黨籍“立委”王鴻薇質詢砲轟，先前造謠藍白亂刪預算，但若真的被刪除，這次怎麼沒編回來？並要求道歉；卓榮泰說，當初有些是凍結預算，但誤說成刪除，對此他表示道歉。



黃國昌在臉書發文指出，“卓榮泰把自己當大法官還是上帝？”，卓榮泰今到“立法院”備詢，在民進黨發動的大惡罷抱了一顆鴨蛋後，終於針對抹黑在野黨、把凍結“誤”說成刪除道歉，也賞了民進黨一幹人等從今年初開始的降智操作重重的一巴掌。



黃國昌認為，卓榮泰的道歉有多麼的不甘願，從他隨後答詢民眾黨“立委”張啟楷的態度便可清楚得知。張啟楷針對“立法院”三讀通過的《警察人員人事條例》和《軍人待遇條例》幫軍警消提高待遇及退休金，“行政院”卻未依法編列預算提出質詢，卓榮泰竟然傲慢的表示因為“行政院”已經聲請暫時處分，“暫時處分就是停止現在的新制度”，所以拒絕依法編列預算。



黃國昌提出質疑，問卓榮泰現在是已經成為大法官可以逕自裁准暫時處分，還是在告訴台灣社會反正“憲法”法庭是聽民進黨的指揮，所以民進黨說了就算？堂堂“行政院”院長在“國會”殿堂說出如此法盲的言論，實在是非常悲哀，“‘依法行政’四個字對卓榮泰而言，真的有這麼困難嗎？”