林淑芬曝柯建銘動輒恐嚇　民進黨團成一言堂　

綠委林淑芬痛批，民進黨團會議成為一言堂。（照片：林淑芬臉書） 中評社台北8月26日電／726、823大罷免大失敗後，綠營內部檢討聲浪不斷，民進黨籍“立委”林淑芬26日在臉書發文痛批，這屆的民進黨“立法院”黨團會議史無前例的成為沒有討論、衹有下達命令必須遵守服從的一言堂，甚至被恐嚇不遵守就處分或開除，這才是最優先要被改革的，“尤有甚者還稱讚始作俑者是無可取代，更是笑話”。



林淑芬說，這屆的民進黨“立法院”黨團會議，幾乎是不被允許有討論，衹有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除，以“兩次大法官同意權行使”為例，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，總召也是一樣威脅跑票者開除，“這就是這一年半來的問題，不是說沒有討論沒有民主嘛？”



林淑芬表示，總召直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，“但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？”，所以民進黨黨團還要這樣繼續運作下去，讓黨團會議徒具形式、喪失民主的討論嗎？



林淑芬坦言，大家在黨團的諫言、不中聽的話，可以讓行政團隊不適當的政策，違反人民意志的錯誤，可以即時被修正，是黨團和行政團隊可以接地氣的民主機制，是行政團隊犯錯前的煞車皮和防火牆，怎麼可以沒收黨團會議討論？過去不認真、不接地氣的天兵“部會”首長，也是這樣可以躲在黨團背後、靠黨團護航。



林淑芬強調，黨內有不同的聲音、嚴格認真監督行政團隊，才稱得上是民主進步的黨，第11屆民進黨“立院”黨團卻史無前例的成為沒有討論、衹有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的，“尤有甚者還稱讚始作俑者是無可取代，更是笑話”。