雲林麥寮前鄉長蔡長昆勒索風電廠　判5年6月

雲林麥寮前鄉長蔡長昆(右)。(照:蔡長昆臉書) 中評社雲林8月26日電／雲林麥寮前鄉長蔡長昆涉藉創維1期陸域風電案，向廠商勒索新台幣320萬元，雲林地方法院今日依違反貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，判處5年6月有期徒刑、褫奪公權4年。可上訴。



雲林地方法院今天發布新聞稿表示，德國達德集團以創維公司名義開發陸域風電，因施作風力發電工程利益龐大，引發覬覦；時任麥寮鄉長的蔡長昆為謀取私利，竟利用鄉長職務發文令創維公司停工，並以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償為名，發動抗爭。



地院指出，達德能源公司因擔心風機工程如停工1個月，將造成成本虧損嚴重，委託當時雲林縣議長沈宗隆邀集被告蔡長昆等人見面解決問題，並以1支風機40萬元，在麥寮設立8支風機核算共計320萬元，達成“協議”，並交付此款項。蔡長昆同時要求達德集團給付“定作管路工程利益”，並將部分工程交由陳英南承攬，惟因陳英南不符合承包條件而未取得承攬工程利益。



地院表示，本案被告蔡長昆、陳英南於偵查及審判中均坦承犯行，並有相關證人之證述、現場施工照片等在卷可稽，以及蔡長昆自動繳回之勒索款項扣案可憑，2人犯行已足以認定。



地院表示，蔡長昆犯違反貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪，處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年；陳英南犯恐嚇得利未遂罪，處有期徒刑6個月，可易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。



對此，蔡長昆表示，是否上訴，委由律師處理。