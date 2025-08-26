惠譽估台明年GDP放緩至2.7%示警3風險

惠譽信評亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷。(照片：惠譽信評) 中評社台北8月26日電／國際信評機構惠譽今天表示，預估台灣今年經濟成長率3.4%，明年放緩至2.7%，並提出3大下行風險，包含主要貿易夥伴經濟成長大幅放緩、全球人工智慧（AI）需求減弱、地緣政治及美國貿易策略不確定性等。



惠譽信評（Fitch Ratings）今天舉行“惠譽看台灣2025”年度論壇新聞媒體記者會。



根據《中央社》報導，惠譽信評銀行評等副總經理陳怡如說明，惠譽上調台灣今年經濟成長率至3.4%，主因為許多產業受關稅影響提前拉貨，目前為止今年經濟成長比先前預期好一些。



惠譽信評亞太區主權評等副總經理Sagarika Chandra表示，台灣因先進製程技術和專業半導體生態系統，而擁有強大的競爭優勢，預期2026年將取得相當穩健的成長率2.7%。



惠譽指出，台灣經濟成長前景可能面臨3大下行風險，首先為台灣主要貿易夥伴經濟成長大幅放緩；第2為AI支出熱潮需求減弱；第3為地緣政治緊張局勢與美國貿易政策的不確定性。



相較科技產業，惠譽信評亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷指出，台灣傳統產業整體營運環境嚴峻，隨著能源轉型趨勢加劇，傳統企業普遍需要投入大量資本支出，進一步拉高信用風險，零售業則可能遭遇消費者信心下滑與市場競爭加劇的壓力。



其中，黃筱婷提及，新台幣大幅升值將進一步壓縮出口導向產業的獲利空間，削弱台灣企業相較於海外競爭對手的價格優勢與國際競爭力，相對地，仰賴進口原物料或設備的企業，將因新台幣購買力提升而受惠，成本壓力有所緩解。



惠譽認為，傳統產業也將面臨區域產能過剩問題。黃筱婷表示，由於中國大陸企業持續拓展海外市場、新興亞洲國家加快本地產業發展，台灣企業持續面臨海外競爭加劇、產品供給過剩壓力，尤其部分對外貿易規模較大的行業如石化、化工及鋼鐵等，恐將持續面臨產能過剩、企業獲利及現金流疲弱情況。



惠譽提到，能源轉型下，上游行業資本支出壓力加重，高額資本支出可能使企業負債比率上升，進一步降低財務彈性；零售業則面臨消費者信心下滑及競爭加劇風險，而在消費市場下行循環期間，食品相關業務比重較高的企業因應民生剛性需求，成長相對較有支撐。



至於政府的補貼政策是否有助傳統產業因應挑戰，黃筱婷說，傳統產業面臨的結構性問題很難透過補貼、低價融資貸款等方式彌補，雖有幫助，但想扭轉趨勢還是比較困難。傳統產業面臨拚規模、拚成本的結構，或拚差異化、高值化，而政府現在幫助業者能有更多時間做準備，但最終是否能轉型成功，仍與企業自身的資質、能力比較有關係。